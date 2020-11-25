 
مباشر

السفارة العراقية في بيروت تعلق على أنباء "بيع هبة الطحين" المقدمة للبنان

أخبار العالم العربي

السفارة العراقية في بيروت تعلق على أنباء
بعض من الطحين الذي أرسلته الحكومة العراقية للشعب اللبناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p88g

أصدرت السفارة العراقية في بيروت، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن مادة الطحين التي قدمها العراق "هبة" إلى الشعب اللبناني، وأكدت عدم تدخلها بعملية توزيعه.

ويأتي توضيح السفارة العراقية بعد أنباء تحدثت عن "بيع" الطحين الذي أرسلته الحكومة العراقية للشعب اللبناني.

إقرأ المزيد
مساعدات طبية وإنسانية عراقية إلى لبنان
مساعدات طبية وإنسانية عراقية إلى لبنان

وقالت السفارة في بيان صحفي، إنها "قامت بالتنسيق لإيصال مادة الطحين المقدم كهبة إلى الشعب اللبناني الشقيق وتسليمها للجهات الرسمية اللبنانية دون أن يكون لها أي تدخل في اعتماد أي آلية لتخزين أو توزيع هذه الهبة".

وتحدثت وسائل إعلام عن معلومات تشير إلى قيام الحكومة اللبنانية بـ"بيع" الطحين العراقي المقدم إلى الشعب اللبناني كمساعدات عقب انفجار مرفأ بيروت، على أصحاب الأفران مقابل أموال.

 

المصدر: وكالات + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا