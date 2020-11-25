السفارة العراقية في بيروت تعلق على أنباء "بيع هبة الطحين" المقدمة للبنان

أصدرت السفارة العراقية في بيروت، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن مادة الطحين التي قدمها العراق "هبة" إلى الشعب اللبناني، وأكدت عدم تدخلها بعملية توزيعه.

ويأتي توضيح السفارة العراقية بعد أنباء تحدثت عن "بيع" الطحين الذي أرسلته الحكومة العراقية للشعب اللبناني.

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وقالت السفارة في بيان صحفي، إنها "قامت بالتنسيق لإيصال مادة الطحين المقدم كهبة إلى الشعب اللبناني الشقيق وتسليمها للجهات الرسمية اللبنانية دون أن يكون لها أي تدخل في اعتماد أي آلية لتخزين أو توزيع هذه الهبة".

وتحدثت وسائل إعلام عن معلومات تشير إلى قيام الحكومة اللبنانية بـ"بيع" الطحين العراقي المقدم إلى الشعب اللبناني كمساعدات عقب انفجار مرفأ بيروت، على أصحاب الأفران مقابل أموال.

المصدر: وكالات + RT