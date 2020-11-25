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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس شرق القدس

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس شرق القدس
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أطلق الجنود الإسرائيليون النار اليوم الأربعاء على مواطن فلسطيني داخل مركبته، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، بالقرب من حاجز الزعيم شرق القدس.

وأفاد حرس الحدود الإسرائيلي، بأن عناصره أطلقوا النار على السيارة التي قادها سائقها باتجاه الجنود، مما أدى إلى إصابة السائق بجروح في منطقة البطن، وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إنها خطيرة، مضيفة أن الفلسطيني نقل إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج.

المصدر: وسائل إعلام إسرئايلية

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