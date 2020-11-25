 
مباشر
عاجل
شركة للأمن البحري: ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي

الجزائر: لم نوقع أي معاهدة دولية تمنعنا من تنفيذ عقوبة الإعدام

أخبار العالم العربي

الجزائر: لم نوقع أي معاهدة دولية تمنعنا من تنفيذ عقوبة الإعدام
Reuters
المحكمة العليا في العاصمة الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p875

أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أن بلاده دولة ذات سيادة في سن قوانينها وترتيب ما تراه ملائما للحفاظ على النظام العام، حتى فيما يخص عقوبة الإعدام.

إقرأ المزيد
الجزائر.. تخفيض العقوبات على المتهمين في قضية رجل الأعمال حداد
الجزائر.. تخفيض العقوبات على المتهمين في قضية رجل الأعمال حداد

وأورد الوزير خلال رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء: "ليس هناك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام أو تنفيذها".

وقال "لم نمض على أي معاهدة دولية تمنعنا من تنفيذ عقوبة الإعدام، وكل ما يقال لا أساس له من الصحة، والجزائر لها سيادة مطلقة في هذا الجانب".

وأكد وزير العدل، أنه "وإذا اقتضى الأمر العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، فسوف يكون ذلك".

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا