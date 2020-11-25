محمد بن راشد يهنئ السيسي بأفضل وزيرة في العالم العربي

هنأ الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي.

وكتب محمد بن راشد عبر "تويتر"، "أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي .. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة".

أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي @AlsisiOfficial فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي .. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة pic.twitter.com/s1uiVFRMd4 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 25, 2020

وهنأ بن راشد السعودية بفوز وزارة التجارة كأفضل وزارة في العالم، "كما أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.. فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة فى العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية.. رؤية 2030 التى يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية".

كما أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان @KingSalman فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من ٥٠٠٠ مشاركة حكومية عربية .. رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية pic.twitter.com/5gtxLahflZ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 25, 2020

المصدر: وكالات