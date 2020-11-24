وزير مصري يتوقع زيادة معدلات الإصابة بكورونا خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين

قال وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الحدود الآمنة وتشبه الوضع الوبائي في أبريل الماضي.

وأوضح أن نسبة إشغال أسرّة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية تبلغ 38%، وأن التعامل مع ملف كورونا لا يزال تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع زيادة معدلات الإصابة بكورونا خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

وأضاف أنه لا يوجد أمان في التعامل مع وباء كورونا ولا بد من الالتزام بالإجراءات الحكومية، معتبرا أن أيا كان مسمى اللقاح، هو نوع من أنواع التصارع، بسبب الأزمة الموجودة حاليا، وأن ما يحدث من يناير حتى شهر ديسمبر لم يحدث في التاريخ.

ووفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا، فقد وصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في مصر إلى 113,381، فيما بلغ عدد الوفيات 6,560.

المصدر: وكالات