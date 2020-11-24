الكويت.. السجن لـ7 مصريين وعقيد في الداخلية بتهم الاتجار بالبشر

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بالسجن 3 سنوات بحق ضابط يعمل في وزارة الداخلية برتبة عقيد و7 مصريين أمرت بإبعادهم بعد تنفيذ العقوبة في قضية "اتجار بالبشر".

وأسندت النيابة العامة الكويتية إلى المتهمين جميعا أنهم ارتكبوا "جريمة الاتجار بالأشخاص، وأنهم جندوا واستقبلوا المجني عليهم في إحدى الشركات التي يديرها المتهم الأول (مدير الشركة)، الذي صادر جوازات سفرهم، وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال".

وأشارت، إلى أن "المتهمين قاموا بإيهام المجني عليهم على خلاف الحقيقة، بوجود عمل لهم بالكويت في مهن متنوعة نظير أجر، قدره 150 دينارا لكل منهم، ومزايا أخرى".

وتابعت: "تم استغلال المجني عليهم عن طريق استحصال مبالغ مالية أخرى وتقييد حريتهم".

المصدر: "القبس الكويتية"