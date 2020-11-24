استئناف محاكمة الناشطة السعودية المضربة عن الطعام لجين الهذلول

أعلنت لينا الهذول شقيقة الناشطة السعودية الموقوفة لجين الهذلول أنه سيتم غدا استئناف محاكمة اختها، بعد شهر تقريبا من إضرابها عن الطعام احتجاجا على منعها من التواصل مع عائلتها.

وكتبت على تويتر بالإنكليزية: "لقد تبلغنا للتو بجلسة محاكمة للجين الهذلول ستقام غدا"، فيما لم يصدر أي تعليق عن السلطات في السعودية.

وأوقفت الهذلول (31 عاما) مع نحو عشر ناشطات في مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية.

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وحصلت بعضهن على إطلاق سراح مشروط، فيما استمر توقيف الهذلول وأخريات.

If the #Saudi govt wants to shift its ugly violations - Loujain must be unconditionally released, all charges dropped & no travel ban. Anything else tomorrow would be yet another disgraceful shame for the country.



So much love & courage to @LoujainHathloul & her brave family. https://t.co/eJtgV3oZbD — Bethany Alhaidari (ام زينة) (@bintbattuta87) November 24, 2020

وتتهم وسائل الإعلام التابعة للحكومة السعودية الهذلول وغيرها من الناشطات الموقوفات بـ"الخيانة"، في حين تقول أسرتها أنها تعرّضت خلال توقيفها للتحرش الجنسي والتعذيب والصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق.

واتهمت الهذلول، المستشار السابق للديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، بأنه هدد باغتصابها وقتلها ونفت السلطات السعودية بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: أ ف ب