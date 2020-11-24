فيديو يرصد ألغاما زرعت جنوب البحر الأحمر

رصد مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" مشهدا لألغام أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن إزالتها وتدميرها وعددها 5 ألغام بحرية جنوب البحر الأحمر.

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وأكد التحالف العربي اليوم الثلاثاء أن "الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وكشف التحالف عن إزالة وتدمير ما مجموعه 163 لغما بحريا متهما جماعة "أنصار الله" الحوثية بزرعها.

وقال إن "الأعمال العدائية للحوثيين، بدعم إيراني، تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

المصدر: "سبق"