موريتانيا تودع رئيسها الأسبق

وري جثمان الرئيس الموريتاني الأسبق، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الثرى أمس الاثنين في مقبرة والده في مدينة لمدن بولاية لبراكنه.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل بجامع ابن عباس في العاصمة نواكشوط، ثم نقل في موكب إلى لمدن التي وري فيها الثرى.

ونقل جثمان الرئيس الراحل إلى لمدن، وسط موكب كبير من فرق الدرك والشرطة وبعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

وكان في استقبال الجثمان في مدينة لمدن عشرات الوفود من مناطق متفرقة من موريتانيا، كما حضرت وفود من السنغال.

وكان الرئيس الأسبق، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، قد اعتزل العمل السياسي بعد الانقلاب في أغسطس.

وتوفي ولد الشيخ عبد الله ليل الاثنين في العاصمة نواكشوط عن عمر ناهز 82 عاما، وأعلنت موريتانيا الحداد الوطني ثلاثة أيام.

المصدر: .saharamedias.net