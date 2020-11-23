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غوتيريش قلق إزاء الهجوم على منشآت "أرامكو" في السعودية

أخبار العالم العربي

غوتيريش قلق إزاء الهجوم على منشآت
Reuters EDUARDO MUNOZ
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الهجوم على منشآت نفطية لشركة "أرامكو" في السعودية يوم الاثنين.

وجاء في بيان للأمم المتحدة بهذا الصدد، أن "الأمين العام يعبر عن قلقه إزاء الأنباء عن الجهوم الصاروخي على المنشآت النفطية لشركة "أرامكو" في السعودية، الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه".

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وشدد غوتيريش على أن الهجمات على المواقع المدنية ومنشآت البنية التحتية تعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

ودعا كافة الأطراف لإبداء أقصى قدر من ضبط النفس والتمسك بالمشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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