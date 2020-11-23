نقابة الصحفيين المصرية تعلن مقاطعة أخبار محمد رمضان

أصدر مجلس نقابة الصحفيين المصري قرارا ملزما لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صوره في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته.

وأعلن المجلس عن متابعته عن كثب لردود الأفعال الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل رمضان بلقائه في مدينة دبي قبل أيام بشخصيات إسرائيلية، مخالفا بذلك قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وقال: إنه يدين مخالفة المدعو محمد رمضان لقرارات النقابات المهنية المصرية بحظر كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، واستفزازه لمشاعر الشعب العربي"، مشيرا إلى أنه يحيي قرار مجلس اتحاد النقابات الفنية بإيقافه وإحالته إلى التحقيق.

وأكد أن مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل، ستخضع مرتكبها للمساءلة التأديبية، وسيحال فورا إلى لجنة التحقيق النقابية.

وشدد على تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة حظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع إسرائيل، حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ناصر حاتم

المصدر: RT