سوريا.. جرحى بانهيار بناء من 6 طوابق في ريف دمشق

أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء انهيار بناء قيد الإنشاء في بلدة بيت سحم في ريف دمشق وما زال شخص واحد تحت الأنقاض.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أن البناء قيد الإنشاء كان مؤلفا من ستة طوابق بنيت بشكل مخالف للمواصفات، وهو ما أكده رئيس البلدية رضوان شبيكة الذي قال إن البناء مشاد من عام 2012.

وقال في تصريح لإذاعة "المدينة إف إم" المحلية: "يبدو أن البناء غير مطابق للمواصفات الفنية، رغم أنه داخل المنطقة التنظيمية".

وأشار شبيكة إلى أن أحد الأشخاص ما زال تحت الأنقاض ويجري العمل على إنقاذه، وأن الذين جرحوا هم من العمال.

انهيار مبنة خمس طوابق بيت سحم مقابل جامع فاطمة الزهراء تم النشر بواسطة ‏معاذ الأسدي‏ في الاثنين، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠

وتزايدت حوادث انهيار الأبنية في سوريا بعد الأزمة المستمرة في البلاد منذ 2011، وفي أغسطس الماضي توفى 4 أشخاص في انهيار مبنى سكني مأهول مؤلف من 4 طوابق في حي الصالحين في مدينة حلب.

وفي فبراير الماضي قتل 11 شخصا في حي صلاح الدين بحلب جراء انهيار بناء من 5 طوابق يقع في منطقة مخالفات تضررت من المعارك التي شهدتها المدينة.

وتعود أسباب الانهيارات لتوسع ظاهرة البناء دون ترخيص، إضافة إلى أن الدمار الذي لحق بكثير من المناطق نتيجة المعارك داخل المدن، أدى إلى تصدع كثير من الأبنية.

المصدر: RT + وسائل إعلام