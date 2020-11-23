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مصر.. وضع مرشح سابق للرئاسة على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات

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مصر.. وضع مرشح سابق للرئاسة على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات
Reuters
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قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 28 متهما على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، بينهم مرشح سابق للرئاسة المصرية.

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وتضمن القرار إدراج جماعة "الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية، وضمت قائمة المتهمين المدرجين كلا من: عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق.

وجاء في القائمة: "محمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادى، ومحمود فتحى، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوى، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامى، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازى، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجى، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف".

المصدر: RT

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