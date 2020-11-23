رئيس الحكومة المغربية يتبرع بدمه

نشر رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين تغريدة على حسابه في "تويتر" يظهر فيها مشاركته في حملة تبرع بالدم، وموجها دعوة لمشاركة المواطنين بالحملة.

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وكتب رئيس الوزراء المغربي في تغريدة على "تويتر" "نظمت مصالح رئيس الحكومة المغربية صباح اليوم حملة تبرع بالدم وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ضمن المتبرعين من موظفين وأطر ومساعدين وأعوان".

وتابع رئيس الحكومة مؤكدا أن "هذه الخطوة تأتي تلبية لواجب التضامن الوطني، واستجابة لحاجة موجودة في مراكز تحاقن الدم التي تعرفا نقصا في مخزونها".

ووجه العثماني دعوة لعموم المواطنات والمواطنين لكي يبادروا "بالتبرع بالدم لإنقاذ الأرواح ومساعدة المرضى والرفع من المخزون الوطني من الدم، الذي يعرف بالنقص خاصة بسبب ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها".

ووجه رئيس الحكومة #سعدالدين_العثماني دعوة لعموم المواطنات والمواطنين لكي يبادروا بــ #التبرع_بالدم لإنقاذ الأرواح ومساعدة المرضى والرفع من المخزون الوطني من الدم، الذي يعرفا نقصا خاصة بسبب ظروف #كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.#المغرب — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) November 23, 2020

المصدر: تويتر