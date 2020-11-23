اختبارات لقاح كورونا المصري تدخل مرحلتها النهائية

أعلنت مصر أن عملية تطوير لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "Covied Vacc1" تمر بمرحلتها النهائية حسب مسؤول بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي.

وأضاف المسؤول أن الاختبارات السريرية للقاح ستنطلق بمجرد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية.

وأوضح المسؤول ذاته في حديثه لصحيفة "اليوم السابع" أن مرحلة البحوث قد انتهت وأن اللقاح أثبت نجاعته في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات، فيما ستبدأ التجارب السريرية باختبارات على 100 متطوع في مرحلة أولى.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لمصدر بمركز البحوث القومي المصري أن أكد أن اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا يتوفر على مقاييس السلامة الضرورية في مثل هذا النوع من الابتكارات الصيدلانية.

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المصدر: صحيفة "اليوم السابع" المصرية.