أنباء عن وصول الزنداني إلى تركيا بعد مغادرته السعودية

أكدت وسائل إعلام يمنية أن رجل الدين اليمني عبد المجيد الزنداني غادر السعودية ووصل إلى تركيا.

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ونقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر مقربة من الزنداني أن الشيخ وصل إلى تركيا قبل 3 أيام قادما من السعودية.



الأمر ذاته أكده مستشار وزير الأوقاف المصري السابق محمد الصغير، في تغريدة على حسابه في "تويتر".

بعد معاناة طويلة تمكن الشيخ عبدالمجيد الزنداني من مغادرة #السعودية ووصل إلى #تركيا بفضل الله تعالى. pic.twitter.com/gwk3B6diPE — د. محمد الصغير (@drassagheer) November 22, 2020

ونقل موقع "صيرة بوست" عن الصحفي والكاتب اليمني محمد العمراني، سكرتير الزنداني السابق أن الشيخ غادر السعودية بشكل طبيعي، نافيا ما يشاع عن هروبه من السعودية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" بأنها "جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وكان الزنداني يقيم في السعودية مع عدد من أفراد أسرته، ولجأ إليها منذ بداية الحرب الأهلية في اليمن عام 2015.

المصدر: وسائل إعلام يمنية