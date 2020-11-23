إسرائيل تصادق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات مع الإمارات

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأحد على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع الإمارات، وهو أول اتفاق من نوعه لإسرائيل مع دولة عربية.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل التصويت في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "هذه هي الدولة العربية الأولى التي نوقع معها مثل هذا الاتفاق وهذه خطوة ستسهل السياحة المتبادلة".

وصوت الوزراء بالإجماع على الاتفاقية التي تم توقيعها في تل أبيب الشهر الماضي، وصادقت حكومة الإمارات عليها في 1 نوفمبر، مما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن حتى واشنطن، أقرب حليف لإسرائيل، رفضت حتى الآن التوقيع على اتفاقية إعفاء من التأشيرات مع تل أبيب.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل