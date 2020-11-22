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الملك سلمان: نعمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر

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الملك سلمان: نعمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر
Reuters
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن "الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى"، وأعلن عن العمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة "نيوم".

وقال في كلمة له في الفعالية الموازية الثانية حول الحفاظ على الأرض خلال قمة العشرين: "لدينا العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة".

وأضاف: "في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي والسكاني، علينا أن نكون روادا في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة".

وتابع: "في عام 2012 أطلقنا البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، حيث يعد ذلك ركنا أساسيا في جهود تقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون، ويشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أوكسيد الكربون التي أنشأتها شركة (سابك) بمقدار 500 ألف طن في العام، وكذلك خطة (أرامكو) السعودية للاستخراج المحسن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العام".

وشدد على أن لدى السعودية "خططا كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، وتشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اللتين ستمثلان ما نسبته 50 % من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030".

المصدر: "سبق"

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