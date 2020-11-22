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الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تعلن إصابتها بكورونا

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الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تعلن إصابتها بكورونا
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أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد خضوعها لمسحة طبية عقب عودتها من جزر المالديف، مؤكدة أنها بالعزل المنزلي.

وقالت عبر "إنستغرام"، إنها خضعت لفحص خاص بفيروس كورونا وأعطى نتائج سلبية.

وأوضحت أنها شعرت بأعراض البرد مثل الحرارة والسعال أثناء عودتها من رحلتها في المالديف إلى دبي.

وتابعت: "ساءت حالتي وقررت أعيد فحص كورونا أنا وصديقي اللي كان معاي في الرحلة، الفحص اللي هو سواه نتيجته سلبية بينما فحصي أنا للأسف، نتيجته إيجابية".

المصدر: وكالات

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