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أمير قطر يبحث مع بومبيو الملفات الإقليمية

أخبار العالم العربي

أمير قطر يبحث مع بومبيو الملفات الإقليمية
Reuters PS/ZWO
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في قطر
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم السبت، المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجاء ذلك خلال استقبال الأمير لبومبيو في قصر اللؤلؤة بالعاصمة الدوحة على هامش زيارته للبلاد، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وتم خلال المقابلة "استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها، كما جرت مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وقطر محطة ضمن جولة بدأها وزير الخارجية الأمريكي في 14 نوفمبر، وتشمل فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والإمارات والسعودية.

المصدر: وكالات

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