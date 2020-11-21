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ليبيا.. "النواب" يتوجهون إلى المغرب بحثا عن "جلسة موحدة"

أخبار العالم العربي

ليبيا..
Reuters AK
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توجه وفد مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس إلى المغرب تلبية لدعوة من الحكومة المغربية لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء المجلس.

وستعقب الاجتماع التشاوري جلسة رسمية كاملة النصاب في إحدى المدن الليبية يحدد موعدها وزمانها عقب هذا الاجتماع.

وتهدف هذه الخطوة لإيجاد أرضية للتفاهم وعقد جلسة موحدة للمجلس النيابي المنقسم بين طبرق وطرابلس، وفي أعقاب نجاح تفاهمات بوزنيقة التي تمت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وفي وقت سابق دعا رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، نظيره المستشار عقيلة صالح، الى اجتماع تشاوري في القاهرة، لرأب الصدع بين أعضاء مجلس النواب الليبي والتوافق على الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

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