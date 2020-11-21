سياسي جزائري يتهم ماكرون بالتدخل في شؤون بلاده

انتقد رئيس حزب معارض في الجزائر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول بلاده بشكل خاص وإفريقيا عموما، معتبرا إياها بمثابة إعطاء دروس في الديمقراطية وإدارة الحكم للأفارقة.

وقال رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس في منشور على "فيسبوك"، إن "ماكرون في حديثه إلى القادة الأفارقة سمح لنفسه بتوزيع شهادات الشرعية على قادة شعوب الأنديجان التي نمثلها".

وأضاف: "عند تطرقه للجزائر، سولت له نفسه إصدار شهادة ثقة لرئيس الدولة.. يقول إنه مستعد لمساعدته فيما يسميه بالفترة الانتقالية، أن ما ذهب إليه ماكرون ليس مجرد تدخل وإنما دليل على أن فرنسا تدير خارطة طريق لبلدنا".

وشدد على أن "الجزائر وإفريقيا لا يمكنهما البقاء إلى الأبد في وضع التبعية في خدمة المصالح الاستعمارية الجديدة".

وناشد بلعباس قادة الدول الإفريقية إلغاء مشاركتهم في قمة (فرنسا- إفريقيا)، التي تم استدعاؤهم إليها، مبينا أن "الأفارقة قادرون على صنع المستقبل الذي يتطلعون إليه بأنفسهم".

لم يجد إيمانويل ماكرون بداً من إعطاء دروس في الديمقراطية وإدارة الحكم. في حديثه إلى القادة الأفارقة، سمح لنفسه... Опубликовано ‎Mohcine Belabbas محسن بلعباس‎ Пятница, 20 ноября 2020 г.

وصرح ماكرون في حواره المطول بخصوص الجزائر، قائلا: "سأفعل ما بوسعي من أجل مساعدة الرئيس عبد المجيد تبون في هذه المرحلة الانتقالية. إنه شجاع".

وأضاف: "ما لم تنجح الجزائر، فلا يمكن لإفريقيا النجاح".

المصدر: "وكالات"