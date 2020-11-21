سيدة مصرية تشاجرت مع زوجها فألقت بنفسها في نافورة محاولة الانتحار

حاولت سيدة مصرية الانتحار بعد مشاجرة مع زوجها، وذلك بإلقاء نفسها في نافورة بمنطقة التجمع الأول قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من إنقاذها.

وقال موقع "البوابة نيوز" إنه على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن سيدة ألقت بنفسها داخل النافورة في محاولة منها للتخلص من حياتها بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة وتشاجرها مع زوجها".

وتم إنقاذ السيدة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

المصدر: "البوابة نيوز"