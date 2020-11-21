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قنوات مقربة من حكومة هادي تنعى قائدا عسكريا كبيرا قتل في معارك أبين

أخبار العالم العربي

قنوات مقربة من حكومة هادي تنعى قائدا عسكريا كبيرا قتل في معارك أبين
Reuters
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نعت قنوات إعلامية مقربة من الحكومة اليمنية قائد الشرطة العسكرية في محافظة ذمار العقيد يحيى الجربي، الذي قتل في معارك مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين.

وأوردت قناة "يمن شباب" في تقرير نشرته مساء اليوم مشاهد لموكب تشييع الجربي وهو أحد قيادات الصف الأول بالجيش الحكومي، لافتة إلى أنه "قتل في المعارك الدائرة مع قوات الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين".

وسقوط العقيد الجربي، جاء بعد إعلان ضمني من قوات تابعة "للانتقالي" الجمعة نجاحها بالتوغل في منطقة الطرية شرق زنجبار بأبين.

وتتواصل المواجهات العسكرية في محافظة أبين شرقي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد بين قوات الحكومة و"المجلس الانتقالي الجنوبي" مخلفة خسائر كبيرة في صفوف الطرفين.

المصدر: RT

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