دبي تحبط مخطط عصابة دولية لترويج المخدرات

أحبطت شرطة دبي مخطط عصابة إجرامية دولية منظمة، حاولت إدخال 123 كيلوغراما من مخدر "الكريستال" إلى البلاد.

وألقت شرطة دبي خلال العملية التي أطلق عليها اسم "عملية البرّاد" القبض على 3 من أفراد العصابة متلبسين بالجرم المشهود أثناء سعيهم إلى إخراج السموم المخدرة من أسفل الحاوية بناء على تعليمات زعميهم المتواجد في دولة آسيوية، تمهيدا لنقلها وترويجها.

وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفه المري أن عملية "البراد" تأتي في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي التي تعمل بشكل مستمر ومتواصل لإحباط مخططات تجار ومروجي المخدرات الساعين لنشر سمومهم بين الشباب.

المصدر: RT