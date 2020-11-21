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العراق.. القبض على عصابة استهدفت القوات الأمنية والمتظاهرين

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العراق.. القبض على عصابة استهدفت القوات الأمنية والمتظاهرين
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، اعتقال عصابة استهدفت القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظة النجف.

وذكرت في بيان صحفي، أن "قوات الشرطة في قيادة شرطة النجف الاشرف وبعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من تسعة أشهر، تمكنت من القبض على عصابة إجرامية استهدفت الأجهزة الأمنية واطلقت النار على المتظاهرين في أحداث التظاهرات التي شهدتها المحافظة في فبراير الماضي".

وأضافت أن "القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين من العصابة اعترفوا بقيامهم بإطلاق النار على المتظاهرين وأدت في حينها إلى سقوط شهداء وجرحى".

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وأشارت الداخلية العراقية إلى أن "الملقى القبض عليهم اعترفوا باستخدامهم المولوتوف والهجوم على منزل محافظ النجف وسرقة بعض الممتلكات العامة ومكتبة دار الحكمة ومحاولات إثارة الفتنة بين القوات الأمنية والمتظاهرين بافتعال صدامات مع هذه القوات لاشاعة الفوضى".

وتابعت، أن "إجراءات البحث والتحري ما زالت قائمة عن آخرين من أفراد هذه العصابة بغية تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

 

المصدر: RT

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