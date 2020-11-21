المومني يرد على تقرير "واشنطن بوست" بشأن الانتخابات الأردنية

أعرب الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن جهاد المومني عن دهشته لاهتمام المثقفين بتقرير "واشنطن بوست" بعنوان "أثر الوباء على الانتخابات البرلمانية الأردنية".

وكتب المومني على "فيسبوك": "اهتمام بعض المثقفين بتقرير الـ(واشنطن بوست) عن الانتخابات الأخيرة، مستهجن بالفعل، فليس في التقرير شيء زيادة عما نشر على فيسبوك وقيل على ألسنة الأردنيين، باستثناء أن تقرير الصحيفة فتنة تقسم الأردنيين".

وأضاف: "يمكن ملاحظة أن الصحيفة اعتمدت على شهادات أشخاص، إما أنهم قاطعوا الانتخابات أو آخرين خسروها دون أي إشارة إلى أن الانتخابات كانت مراقبة من جهات دولية ومحلية".

وتابع: "هناك اتهام مبطن بأن الانتخابات هي السبب في ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وهذا غير صحيح، فتزايد الأعداد سبق الانتخابات بشهرين على الأقل".

وقال: "هناك اتهام صريح للمجلس القادم، بأنه سيكون ضعيفا رغم أن 98 من أعضائه هم من المنتخبين الجدد، وليس لدى الصحيفة أية معلومات عنهم، إلا ما حصلت عليه من آراء نشرت على مواقع التواصل".

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا عن الانتخابات البرلمانية الأردنية، اعتبرت فيه أنها "الأقل ديمقراطية في تاريخ الأردن الحديث"، وعلقت على عدم تأجيل الانتخابات كما فعلت دول أخرى.

المصدر: "خبرني"