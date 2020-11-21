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عادل الجبير ردا على تصريحات بايدن: كلام ما قبل التنصيب يختلف عما بعده

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عادل الجبير ردا على تصريحات بايدن: كلام ما قبل التنصيب يختلف عما بعده
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير عن التصريحات التهديدية للرياض الصادرة عن مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن إنها مواقف مرشح وليست بالضرورة مواقف الرئيس

وأضاف أن "الرؤساء عادة ما يقولون أشياء خلال حملاتهم الانتخابية تجبرهم الواقعية السياسية وتعقيدات المصالح على تعديلها والتصرف بشكل مغاير لاحقا عندما يتولون الرئاسة". وضرب الجبير مثلا، في حديثه إلى قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي أعلن مواقف قاسية نسبيا من الرياض خلال حملته الانتخابية الأولى، وعندما فاز في الانتخابات كانت السعودية أول وجهة له في جولاته الخارجية.

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وتابع الجبير أن الرياض لا تتعاطى إلا مع التصريحات التي تصدر عن الرئيس بعد توليه الرئاسة وليس كمرشح للانتخابات، مشيرا إلى علاقات بلاده الجيدة مع الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

وبناء على هذه الاعتبارات قال الجبير "لا أتوقع أنه سيكون هناك تغير كبير فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لأمريكا".

المصدر: قناة CNN الأمريكية

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