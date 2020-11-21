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ياسمين صبري: يشرفني أن ألبي كل طلبات "سيدة المطر"

مجتمع

ياسمين صبري: يشرفني أن ألبي كل طلبات
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الفنانة المصرية ياسمين صبري
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أكدت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، أنها تواصلت مع السيدة المسنة التي انتشرت صورها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي أمس، مشيرة إلى أن مساعدة هذه السيدة وتلبية طلباتها "يشرفها".

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وأعربت الفنانة المصرية، عبر تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، ليل أمس الجمعة، عن نيتها في مساعدة السيدة المسنة، مؤكدة تواصلها معها ومع زوجها.

ولفتت صبري إلى أنها "سعيدة" بالتعرف على "سيدة المطر"، كما وصفها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن كل "أمر سيء"، يخرج "عنه أمر جيد"، في إشارة منها لوضع السيدة المسنة.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، صورة لسيدة مسنة، تجلس على الرصيف وتضع أمامها "دلو" لتبيع "الترمس"، في ظل أجواء ممطرة بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، مما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل، ودفعهم لنشر صورتها بشكل كبير، تحت لقب "سيدة المطر"، وسط تعليقات حول "جمال" هذه السيدة، وحول "فقرها" و"تعبها"، وتعبير الكثير عن "أملهم بمساعدتها"، و"تضامنهم" معها، والاستفسار "عن موقعها بالضبط".

ياسمين صبري: يشرفني أن ألبي كل طلبات
RT
سيدة مسنة تبيع "الترمس" في شوارع العاصمة المصرية القاهرة مع هطول الأمطار

ياسمين صبري: يشرفني أن ألبي كل طلبات
yasminesabri
سيدة مصرية مسنة وزوجها

المصدر: RT

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