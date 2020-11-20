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المغرب يسجل 92 وفاة و4706 إصابات جديدة بكورونا

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المغرب يسجل 92 وفاة و4706 إصابات جديدة بكورونا
Reuters YB/PKP/FW1/Mike Collett-White
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة تسجيل 92 وفاة و4706 إصابات جديدة بفيروس كورونا، صعودا من 77 وفاة و4559 إصابة سجلت الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 5182، والإصابات إلى 316260.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لحملة تطعيم للوقاية من "كوفيد-19"، إذ قالت الحكومة إنها طلبت من شركتين لقاحين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

كما قالت إنها تسعى لطلب لقاحات من شركات أخرى لتوفير كمية كافية لجميع المغاربة، فيما أشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى أن تطعيم جميع المغاربة سيستغرق 3 أشهر على الأقل.

المصدر: "رويترز"

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