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وزارة النقل الأردنية تطلب السماح لطيران "الترانزيت" بالهبوط في مطار الملكة علياء

أخبار العالم العربي

وزارة النقل الأردنية تطلب السماح لطيران
Reuters
مطار الملكة علياء في الأردن - أرشيف
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قدمت وزارة النقل الأردنية إلى رئاسة الوزراء طلبا للسماح لطيران "الترانزيت" بالهبوط في مطار الملكة علياء الدولي، متعهدة بالالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة.

وقال مصدر مطلع بالوزارة، إنه "في حال وافق مجلس الوزراء على عودة حركة الترانزيت، سيتم اتخاذ إجراءات السلامة العامة، والبروتوكول المخصص لهذه الغاية".

ونفت وزارة النقل "ما يتم تداوله حول عودة إغلاق المطارات أمام حركة السفر من وإلى الأردن".

واستأنف الأردن الرحلات الجوية المنتظمة في الـ8 من سبتمبر الماضي، بعد تعليقها منذ الـ17 من مارس بسبب جائحة كورونا.

المصدر: "قناة المملكة"

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