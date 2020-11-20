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الأمم المتحدة تستنكر اعتقال حقوقيين في مصر

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تستنكر اعتقال حقوقيين في مصر
Reuters Denis Balibouse
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء اعتقال السلطات المصرية ثلاثة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان الأسبوع الجاري.

وصرحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني بأن الاعتقالات التي طالت المدير التنفيذي لمنظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، جاسر عبد الرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية في المنظمة كريم عنارة، والمدير الإداري فيها محمد بشير، تظهر "مدى ضعف وضع النشطاء المدنيين في البلاد".

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ورجحت أن اعتقال النشطاء الثلاثة كان "بمثابة الانتقام" من عقد منظمتهم في وقت سابق من الشهر الجاري اجتماعا مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات ليست الأولى من نوعها.

ورجحت شامداساني أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار حملة لـ"إخافة المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان" و"إسكات المعارضة باستخدام القوانين المتعلقة بالأمن الوطني ومحاربة الإرهاب".

وأضافت: "هذا يتناقض مع سيادة القانون والالتزامات التي تتحملها مصر بموجب القانون الإنساني الدولي" وقد يؤثر سلبا على "المجتمع المدني الضعيف أصلا" في البلاد.

كما أبدت المفوضية قلقها إزاء تقارير عن إعدام نحو 50 شخصا في مصر الشهر الماضي، مشيرة إلى "انتهاكات في بعض تلك المحاكمات".

المصدر: RT

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