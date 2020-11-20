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ماكرون: سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الرئيس تبون "الشجاع"

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ماكرون: سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الرئيس تبون
Reuters
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوار مع مجلة "جون أفريك"، إنه سيفعل "كل ما أمكن" من أجل مساعدة الرئيس عبد المجيد تبون "الشجاع"، بهدف "إنجاح العملية الانتقالية" في الجزائر.

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وأضاف في المقابلة المطولة التي نشرت اليوم الجمعة أن "إفريقيا لا يمكنها النجاح ما لم تنجح الجزائر"، مشددا على "العلاقة المنصفة" و"الشراكة الحقيقية" التي تسعى فرنسا لإقامتها مع القارة الإفريقية منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، من خلال رفع "المحرمات" على صعيد "الذاكرة والاقتصاد والثقافة والمشاريع". 

وأوضح أن معالجة أزمة الذاكرة مع الجزائر تكون بتجسيد المصالحة، وليس بتقديم اعتذار عن جرائم الحقبة الاستعمارية.

وتابع "بالنسبة إلي، أريد أن أكون مع الحقيقة والمصالحة والرئيس تبون أكد إرادته في فعل شيء مماثل".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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