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السيسي يطالب بالتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط

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السيسي يطالب بالتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط
Reuters
السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حديث هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه يجب التعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط.

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وأوضح خلال الاتصال أنه يجب مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب أيضا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الاتصال تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية، فضلا عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التجارية والاستثمارية والعسكرية، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.

كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها في عدة مجالات خاصة العسكرية والأمنية والاقتصادية ومجالات الطاقة، كما تم استعراض آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى قضية الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.

المصدر: RT

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