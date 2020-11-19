تونس.. توقيف عسكريين تخابروا مع إرهابيين ومهربين

كشف وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي عن توقيف عسكريين "تخابروا مع جهات أخرى بخصوص الإرهاب"، وأمدوا مهربين بمعلومات حول تواجد التشكيلات العسكرية للإفلات من المراقبة.

وجاءت تصريحات البرتاجي خلال جلسة استماع بالبرلمان، وفق ما نقله موقع "موزاييك أف أم".

وأكد الوزير على أن استهلاك المخدرات والتخابر ''خطوط حمراء'' لا يمكن للوزارة أن تتسامح مع مرتكبيها من العسكريين.

وأضاف أن الوضع الأمني بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر مع تواصل سريان حالة الطوارئ حتى 29 نوفمبر2020.

المصدر: وسائل إعلام تونسية