 
مباشر

الجيش الإسرائيلي ينشر صورا جوية تظهر آثار ضرباته في سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينشر صورا جوية تظهر آثار ضرباته في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6qd

نشر الجيش الإسرائيلي صباح الخميس صورا جديدة تكشف الأضرار التي تسببت بها الضربات الجوية فجر الأربعاء في سوريا ضد ما قال إنه موقع لفيلق القدس وموقع آخر للجيش السوري جنوبي البلاد.

يأتي ذلك بعد أن نشر الجيش الاسرائيلي مساء أمس فيديو يوثق الغارات التي نفذها في سوريا، ردا على وضع عبوات ناسفة كشف عنها قبل يومين بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الغارات الجوية استهدفت مستودعات، مقرات ومواقع عسكرية للجيش السوري، إضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو. 

إقرأ المزيد
الجيش الاسرائيلي يسمي
الجيش الاسرائيلي يسمي "وحدة سرية" استهدفها في سوريا (صور)

وفي وقت سابق اليوم، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الوحدة الإيرانية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في الجولان موجهة من قبل فيلق القدس.

وحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن "الوحدة التي تقف وراء هذه المحاولات الإرهابية هي وحدة 840 في سوريا، وهي وحدة عملياتية تعمل سرا نسبيا، وتأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا