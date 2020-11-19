الجيش الإسرائيلي ينشر صورا جوية تظهر آثار ضرباته في سوريا

نشر الجيش الإسرائيلي صباح الخميس صورا جديدة تكشف الأضرار التي تسببت بها الضربات الجوية فجر الأربعاء في سوريا ضد ما قال إنه موقع لفيلق القدس وموقع آخر للجيش السوري جنوبي البلاد.

يأتي ذلك بعد أن نشر الجيش الاسرائيلي مساء أمس فيديو يوثق الغارات التي نفذها في سوريا، ردا على وضع عبوات ناسفة كشف عنها قبل يومين بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الغارات الجوية استهدفت مستودعات، مقرات ومواقع عسكرية للجيش السوري، إضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو.

#صور_جوية مجمع عسكري كان يستخدمه #فيلق_القدس الإيراني في محيط #دمشق قبل وبعد الضربة الإسرائيلية. كيف بدت قيادة الفرقة السابعة في الجيش السوري بعد استهدافها؟ #شاهدواpic.twitter.com/LBwwMnzM5x — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2020

Also destroyed in the latest #Israel Air Force, north of #Damascus Airport #Syria , According to aerial imageries released by the #IDF , 2 warehouses were completely destroyed in a military compound used by the #IRGC#Quds Force here seen on November 18th, 2020 imagery. #IMINTpic.twitter.com/5C1WxgbbSn — Observer IL (@Obs_IL) November 19, 2020

#Israel AF strike on #Syria targets November 18th, 2020. As pointed out by @AuroraIntel , the #IRGC Command Center dubbed the "Glass House" was hit. Imagery acquired a few hours after the strike indicates the possible use of a penetrating warhead for underground targets. #IMINTpic.twitter.com/RYKYMqL3ql — Observer IL (@Obs_IL) November 19, 2020

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وفي وقت سابق اليوم، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الوحدة الإيرانية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في الجولان موجهة من قبل فيلق القدس.

وحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن "الوحدة التي تقف وراء هذه المحاولات الإرهابية هي وحدة 840 في سوريا، وهي وحدة عملياتية تعمل سرا نسبيا، وتأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة".

المصدر: RT