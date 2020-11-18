الدفاع التركية: تحييد 8 مسلحين أكراد شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 8 مسلحين من "وحدات حماية الشعب" الكردية خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" التي تنفذها تركيا شمال سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن قواتها الخاصة "نفذت عملية ناجحة جديدة في منطقة نبع السلام"، موضحة أن طائراتها المسيرة رصدت تحركات 8 "إرهابيين" خلال حفرهم نفقا تحت الأرض، وتم تحييدهم بوسائل نارية تركية.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/2z2WitBySh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2020

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها نحو 30 كيلومترا داخل شمال شرق سوريا، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني"، وتمثل هيكلا عسكريا لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر 2019، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

المصدر: RT