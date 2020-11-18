واشنطن: ميليشيات مدعومة من إيران نفذت الهجوم الصاروخي في بغداد

قالت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الأربعاء، إن ميليشيات مدعومة من إيران نفذت الهجوم الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد الليلة الماضية.

وكتبت السفارة في تغريدة على حسابها في تويتر: "تدين حكومة الولايات المتحدة بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم أمس في بغداد وأسفر عن مقتل طفل عراقي وإصابة مدنيين عراقيين آخرين. لقد رأينا تقارير تفيد بأن الميليشيات المدعومة من إيران حصلت مرة أخرى على الفضل في الهجوم".

The United States Government strongly condemns the rocket attack in Baghdad yesterday which killed an Iraqi child and injured other Iraqi civilians. We have seen reports that Iran-backed militias again took credit for the attack. 1/2 — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) November 18, 2020

وأضافت: "تستمر الميليشيات الخارجة عن القانون المدعومة من فيلق القدس الإيراني في زعزعة استقرار العراق وقتل المواطنين العراقيين وتهديد سيادة العراق. ندعو حكومة العراق إلى اعتقال ومحاسبة أولئك الذين يواصلون ارتكاب أعمال العنف ضد الدولة العراقية".

ويوم أمس شهدت العاصمة العراقية قصفاً صاروخياً استهدف المنطقة الخضراء، وقال قوات الأمن العراقية في وقت لاحق إن "الهجوم الصاروخي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 5 آخرين".

المصدر: RT