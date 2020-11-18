الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق قرى الجنوب اللبناني

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات وهمية وبشكل مكثف فوق بعض القرى في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن "الطيران الاسرائيلي يحلق منذ ما يقارب الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم منفذا غارات وهمية وبشكل مكثف في أجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط".

كما حلق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثف وعلى علو متوسط في أجواء صيدا وشرقها ومرجعيون وجزين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام