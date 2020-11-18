إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز المليونين

تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إفريقيا المليونين يوم الأربعاء، رغم البطء في إضافة الحالات المبلغ عنها مقارنة بمناطق أخرى في أنحاء العالم.

ومع تسجيل أكثر من 2 مليون و12000 حالة، تمثل إفريقيا أقل من أربعة في المئة من الحالات المسجلة في أنحاء العالم لكن الكثير من الخبراء يعتقدون أن العدد الحقيقي أكبر من المعلن.

ويعتقد الخبراء أن العديد من حالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيات ذات الصلة يتم إغفالها على الأرجح في إفريقيا لأن معدلات الفحص في القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار من بين أدنى المعدلات في العالم، ولا يتم تسجيل أسباب الكثير من الوفيات.

ووصل معدل وفيات كوفيد-19 في المنطقة عند 2.4 في المئة تقريبا وهو ثالث أعلى معدل في العالم بعد أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط على الرغم من أن إجمالي الوفيات المبلغ عنها أقل بكثير.

وسجلت القرة الإفريقية حتى الآن 48 ألف حالة وفاة.

وسجلت دول مثل السودان وتشاد ومصر أعلى معدلات وفيات في القارة بنسب 7.81 في المئة و6.28 في المئة و5.82 في المئة على التوالي.

ويوجد في جنوب فريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة المبلغ عنها بكوفيد-19 ويبلغ أكثر من 750 ألف حالة مع معدل وفيات يبلغ 2.71 في المئة استنادا إلى إحصاء "رويترز".

المصدر: رويترز