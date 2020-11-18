اليونسيف تدين مقتل طفلة عراقية بقصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء

دانت منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مقتل طفلة عراقية خلال الهجوم الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد الليلة الماضية.

وقالت ممثلة المنظمة في العراق حميدة لاسيكو في بيان صحفي: "يؤسفنا جدا ويحزننا أن هجمات البارحة في بغداد قد قتلت طفلا وجرحت عدة أشخاص آخرين".

وأضافت، أن "الغرض من البيوت هو أن تكون أكثر الأماكن أمنا للأطفال، فالبيت هو المكان الذي يتمتع فيه الأطفال بالحماية ويحاطون بالحب والحنان والرعاية من أهلهم وأسرهم".

وتابعت: "ما يزال العنف هو المعيار السائد في العراق منذ ما يقارب الأربعين عاما وما زال الأطفال هم الذين يتحملون وطأته ويدفعون ثمنه".

ودعت ممثلة اليونسيف "كافة الأطراف في العراق الى حماية الأطفال في كل الأوقات، والامتناع عن مهاجمة المدنيين والبنى التحتية المدنية والمناطق المأهولة، بما في ذلك مساكن الناس الآمنين".

وأكدت: "آن الأوان لكي يحصل أطفال العراق على الراحة التي يستحقونها كثيرا، آن الأوان لإنهاء العنف وإلى الأبد في بلد ما برح يدفع ثمنا باهظا خلال الأربعين عاما الماضية".