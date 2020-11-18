الجيش المصري يطلق تدريبات عسكرية في المنطقة الجنوبية

شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد، المرحلة الرئيسية لتدريبات عسكرية في المنطقة الجنوبية العسكرية.

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وتم تنفيذ التدريب الذي أطلق عليه "نصر - 18" باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم في ظل المتغيرات الحادة والسريعة التي قد تحدث أثناء سير القتال.

المصدر: RT