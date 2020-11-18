جماعة "أنصار الله" تعلن تحرير 5 من أسراها بعملية تبادل مع الحكومة اليمنية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يوم الأربعاء، تحرير خمسة من أسراها بعملية تبادل مع الحكومة اليمنية في جبهة مأرب.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى بأنه تم تحرير خمسة من ٲسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بوساطة محلية من جبهة مٲرب.

بعون الله وتوفيقه تم اليوم الٲربعاء 3/4/1442 الموافق 18/11/2020

تحرير (خمسة) من ٲسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بوساطة محلية من جبهة مٲرب.

ونسٲل الله الفرج لبقية الٲسرى. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) November 18, 2020

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى، قد أعلن تأجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الأسرى التي كانت مقررة أن تبدأ يوم الخميس.

وكتب مرتضى في حسابه على موقع "تويتر": "تم ٳبلاغنا من قبل الٲمم المتحدة عن تٲجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الٲسرى التي كانت مقررة ٲن تبدٲ بعد الخميس في العاصمة الأردنية عمّان إلى وقت لاحق لم يتم تحديده بعد".

المصدر: RT