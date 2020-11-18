 
مباشر

جماعة "أنصار الله" تعلن تحرير 5 من أسراها بعملية تبادل مع الحكومة اليمنية

أخبار العالم العربي

جماعة
AP
جماعة أنصار الله تعلن تحرير 5 من أسراها بعملية تبادل مع الحكومة اليمنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6j8

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يوم الأربعاء، تحرير خمسة من أسراها بعملية تبادل مع الحكومة اليمنية في جبهة مأرب.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى بأنه تم تحرير خمسة من ٲسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بوساطة محلية من جبهة مٲرب.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى، قد أعلن تأجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الأسرى التي كانت مقررة أن تبدأ يوم الخميس.

وكتب مرتضى في حسابه على موقع "تويتر": "تم ٳبلاغنا من قبل الٲمم المتحدة عن تٲجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الٲسرى التي كانت مقررة ٲن تبدٲ بعد الخميس في العاصمة الأردنية عمّان إلى وقت لاحق لم يتم تحديده بعد".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا