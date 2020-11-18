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هيئة "الهلال الأحمر" الإماراتي تندد بتعرض طاقمها لإطلاق النار

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هيئة
تويتر- الهلال الأحمر الإماراتي
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دانت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" تعرض عاملين فيها لهجوم بالأسلحة النارية في تعز بجنوب غرب اليمن، ووصفته بـ"تجاوز كبير للأعراف والمواثيق الدولية".

وجاء في بيان الهيئة عبر حسابها على تويتر: "استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل تجاوزا كبيرا للاعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية"،

وعبرت الهيئة في بيان صادر منها عن "إدانتها وأسفها العميق للعمل الإرهابي الجبان جراء تعرض طاقمها الطبي من العاملين لعملية اطلاق نار".

المصدر: وكالات

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