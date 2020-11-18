"الأوقاف الأردنية" توضح سبب إلغاء مكبرات المآذن يوم الجمعة

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن المقصد من التعميم الصادر عن الوزير محمد الخلايلة بضرورة اقتصار بث خطبة وصلاة الجمعة على السماعات الداخلية فقط.

ونقل موقع"عمون" عن الناطق باسم الوزارة حسام الحياري، أن تعميم الوزير جاء "لعدم تداخل أصوات الخطباء في المساجد، خاصة أن معظمها متقاربة من بعضها الآخر".



وأضاف الحياري، أن استخدام مكبرات المآذن في الخطبة، يؤدي إلى سماع المواطنين الأصوات المختلفة في ذات اللحظة، ما يتسبب لهم بالتشويش.

وأكد أن الوزير فوض مدراء الأوقاف في المحافظات بإجراء اللازم لتغطية الساحات الخارجية للمساجد وصحن كل مسجد بالسماعات حتى تكون الخطبة واضحة للمصلين في الخارج، خاصة في ظل التباعد المفروض على المصلين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفوض الخلايلة مؤذني المساجد بإيصال صوت خطبة وصلاة الجمعة لكافة المصلين في الساحات الخارجية للمساجد باستخدام الوسيلة المناسبة ومن ضمنها السماعات الخارجية.

وأكد الخلايلة على ضرورة التقيد التام بإجراءات السلامة العامة في جميع المساجد والحث عليها.

المصدر: عمون