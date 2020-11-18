المدعي العام الليبي يحيل موظفين بوزارة الخارجية إلى المحكمة بتهمة الحصول على معلومات سرية

ذكرت وسائل إعلام ليبيبة في خبر عاجل أن مكتب النائب العام أحال موظفين بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني إلى المحكمة بتهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة.

وأوضحت بوابة إفريقا الإخبارية أن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أحال موظفين بوزارة الخارجية لغرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس.

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وأفيد بأن الموظفين المحالين للقضاء متهمين بـ "الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة‏".

ولم تشر الأخبار المنشورة إلى هوية هؤلاء الموظفين ومناصبهم، ولا إلى طبيعة المعلومات السرية التي حصلوا عليها.

المصدر:وسائل إعلام ليبية