الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب عند الحدود اللبنانية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي، أحبطت قبل قليل محاولة تهريب بالقرب من قرية الغجر على الحدود اللبنانية.

وكتب أدرعي في حسابه على "تويتر": "لقد رصدت القوات عددا من المشتبه فيهم يقتربون الى السياج الأمني من طرفيْه حيث أطلقت القوات عدة قنابل إنارة وتمكنت من اعتقال مشتبه فيهما داخل الأراضي الإسرائيلية وأحالتهما الى التحقيق في شرطة إسرائيل".

أحبطت قواتنا قبل قليل محاولة تهريب بالقرب من قرية #الغجر على الحدود اللبنانية.

لقد رصدت القوات عدد من المشتبه فيهم يقتربون الى السياج الأمني من طرفيْه حيث أطلقت القوات عدة قنابل إنارة وتمكنت من اعتقال مشتبه فيهما داخل الأراضي الإسرائيلية وأحالتهما الى التحقيق في شرطة إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2020

المصدر: RT