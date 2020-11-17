الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب عند الحدود اللبنانية
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي، أحبطت قبل قليل محاولة تهريب بالقرب من قرية الغجر على الحدود اللبنانية.
وكتب أدرعي في حسابه على "تويتر": "لقد رصدت القوات عددا من المشتبه فيهم يقتربون الى السياج الأمني من طرفيْه حيث أطلقت القوات عدة قنابل إنارة وتمكنت من اعتقال مشتبه فيهما داخل الأراضي الإسرائيلية وأحالتهما الى التحقيق في شرطة إسرائيل".
أحبطت قواتنا قبل قليل محاولة تهريب بالقرب من قرية #الغجر على الحدود اللبنانية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2020
لقد رصدت القوات عدد من المشتبه فيهم يقتربون الى السياج الأمني من طرفيْه حيث أطلقت القوات عدة قنابل إنارة وتمكنت من اعتقال مشتبه فيهما داخل الأراضي الإسرائيلية وأحالتهما الى التحقيق في شرطة إسرائيل
المصدر: RT