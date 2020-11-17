الكاظمي وبومبيو يبحثان مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي  

بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأفاد مكتب الكاظمي، في بيان، بأن رئيس الوزراء العراقي تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو "جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة".

وأضاف البيان أن المحادثات الهاتفية تناولت "تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات"، كما تطرق الجانبان إلى "مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب".

وأصبح وجود القوات الأمريكية الناشطة في العراق ضمن التحالف الدولي ضد "داعش" قضية كبيرة بعد مقتل قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بغارة بطائرة بدون طيار في بغداد يوم 3 يناير 2020.

وبعد ذلك بأيام وافق البرلمان العراقي على مشروع قرار موجه للحكومة بإنهاء العمليات التي تتولاها قوات أجنبية على أرض العراق، ولكن القرار لم يطبق بعد.

واتهمت الولايات المتحدة الفصائل العراقية المدعومة من إيران بتصعيد الهجمات الصاروخية على القواعد التي توجد بها القوات الأمريكية.

وسبق أن جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه الكاظمي في أغسطس 2020، وعده بسحب قوات الولايات المتحدة المتواجدة في العراق.

المصدر: RT + وكالات