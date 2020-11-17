السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق مع إسرائيل بعد تراجع تل أبيب عن خطة الضم

نقلت مراسلة RT عن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية حسين الشيخ قوله إن السلطة الوطنية تستأنف التنسيق مع إسرائيل بعد تعليقه في مايو الماضي بسبب خطة ضم أراض بالضفة الغربية.

وأكد الشيخ أن العلاقة مع إسرائيل ستعود إلى سابق عهدها بعد تلقي السلطات الفلسطينية تعهدات إسرائيلية بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وكتب في تغريدة: "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 17, 2020

ونقلت وكالة "وفا" عن الشيخ قوله إن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان عليه الحال قبل 19 مايو 2020.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن "استلام ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا وعليه نعلن استئناف الاتصالات."

وأضاف أن "السلام مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل بغض عن النظر عمن سيقوم بالتطبيع معها".

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله في "أن تكون إدارة بايدن داعمة لحل الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام".

المصدر: RT + وكالات