السجن 7 سنوات بحق إسرائيلي هرب بضائع إلى حركة "حماس" في غزة

أصدر القضاء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 7 سنوات على المواطن، ميكائيل بيريتس، بتهمة تهريب سلع إلى قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس".

وقضت محكمة بئر السبع بإدانة بيريتس، البالغ 52 عاما من العمر والمقيم في مستوطنة مفتاحيم بغلاف غزة، بعد اتهامه من قبل النيابة بقيادة مجموعة هربت بضائع ممنوعة إلى تجار في القطاع في أعقاب حرب 2014.

وقررت المحكمة معاقبة المواطن الإسرائيلي بالسجن الفعلي مدة 7 سنوات مع فرض غرامة مالية عليه بمبلغ 200 ألف شيكل.

ynetnews.com

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن بيريتس اعترف ببتهريب بعض البضائع بدون تصريح إلى تجار في غزة نقلوها إلى حركة "حماس" المصنفة إرهابية من قبل إسرائيل.

وتشمل قائمة البضائع التي تم تهريبها إلى القطاع آلاف الأطنان من الخرسانة والأنابيب والمعادن والمعدات الإلكترونية.

وقالت النيابة الإسرائيلية إن بيريتس، الذي تم اعتقاله في مارس 2015 مع شخصين آخرين، هرب هذه البضائع إلى "حماس" التي استخدمها لإقامة شبكات الأنفاق تحت الأرض، في قضية أثارت صدمة لدى السكان الإسرائيليين في غلاف غزة.

المصدر: "يديعوت أحرنوت" + "معا"